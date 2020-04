St-Benoît: Deux tentes militaires installées devant le GHER

Le RSMA de La Réunion a installé, vendredi dernier, deux tentes militaires à l’entrée des urgences du GHER de St-Benoît.



Une opération, d’aide humaine et logistique dans le cadre de l’opération Résilience et sous l’autorité des forces armées dans la zone sud de l’océan Indien, réalisée à l’instar de ce qui a été mis en oeuvre le 25 mars dernier devant le CHU Sud. Les deux tentes permettront l’accueil et le filtrage des patients potentiellement touchés par le Covid19.



Cette "action sécurise grandement l’entrée des urgences qui est un point stratégique, garantissant la sécurité de tout le reste de notre organisation hospitalière", remercie le GHER de Saint-Benoît.