St-Benoit: Deux bombes artisanales explosent lors du match AS Évêché/ASC Possession

Le match a dégénéré en tribunes hier au stade Jean-Allane (St-Benoit) entre l'AS Évêché à l'ASC Possession.



En effet, deux bandes rivales ont tenu à s'expliquer et n'ont pas hésité à faire exploser sur le terrain des bombes artisanales, remplies de produits ménagers dans des bouteilles de soda.



Plus de peur que de mal puisque ces bombes "ont causé plus de bruit que de véritables dégâts" écrit le JIR. Aucune personne n'a été blessée.



Lors de l'arrivée des gendarmes, certains des protagonistes en ont profité pour caillasser les véhicules des militaires et briser les vitres de deux véhicules.



Deux personnes ont été placées en garde à vue et d'autres interpellations sont en cours.