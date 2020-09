A la Une . St-Benoît: Des fidèles voient le visage du Christ dans des bambous

Derrière l’autel de l’église de Saint-Benoît, une fresque végétale faite de bambous décore le mur de pierre. Et selon certains fidèles de la paroisse, les feuilles dessineraient la silhouette d’un visage, celui de Jésus-Christ. Il s’agit bien plus probablement d’une illusion d’optique appelée paréidolie, et qui pousse notre cerveau à nous jouer des tours. Explications : Par Charlotte Molina - Publié le Mercredi 16 Septembre 2020 à 18:01 | Lu 2248 fois

Le curé de la paroisse de Saint-Benoît l’a lui-même affirmé à la presse, il s’agit d’une illusion d’optique. Pour autant, certains fidèles sont convaincus de voir le visage du Christ se dessiner parmi les feuilles de bambous qui ornent le fond de l’église.



Les feuillages et le jeu des ombres peuvent faire penser une paire d’yeux, peut-être des narines, voire une bouche. Ces éléments communs au visage humain son des repères pour notre cerveau qui les recherche dans tout ce qu’il aperçoit.





Le phénomène à l’origine de cette illusion d’optique s’appelle la paréidolie, et qui décrit comme la capacité qu’ont la plupart des gens à voir des visages partout.



Ainsi notre cerveau est particulièrement attentif aux éléments qui peuvent constituer un visage, comme un réflexe issu de l’évolution de notre espèce: la paréidolie faciale facilite les interactions sociales et permet également de rapidement repérer des prédateurs, comme l’explique Colin Palmer, auteur d’un article scientifique sur le sujet et publié dans la revue Psychological Science.



La paréidolie fait d’ailleurs le buzz sur internet: sur la façade d’une maison, dans la mousse d’un café ou encore dans les nuages, des photos de "visages" aux expressions variées font le tour de la toile. En voici quelques exemples.















