St-Benoît: Des étudiants créent un événement pour initier à la production locale

20 élèves en deuxième année de BTS DATR -développement animation des territoires ruraux- au lycée Cluny à Sainte-Suzanne, avaient pour projet de concevoir un événement.



Comme le but premier de leur formation est de répondre à des problématiques concernant les Hauts de La Réunion, leur professeure référente, Mme Secher leur a proposé d'imaginer un événement avec la plateforme "la Ruche qui dit Oui".



"La Ruche qui dit Oui" est une plateforme qui permet aux consommateurs d'acheter des produits issus de l'agriculture locale en ligne, avant de les récupérer directement auprès des producteurs le jour de la vente.



Ensemble, pendant plus de deux mois, ils ont ainsi imaginé et conçu l'événement "le champ des surprises", qui aura lieu ce samedi 30 novembre au Comptoir Mélissa, à Saint-Benoît, de 10h à 17h.



Bien qu'il existe désormais 10 ruches sur l'île, les ruches de Sainte-Suzanne et Saint-Benoît ont été choisies pour être mises en avant. Le but étant de développer les plus petites ruches, tout en continuant de faire connaître le concept de "la Ruche qui dit Oui".



Entre bases de données, affiches publicitaires, communication, réseaux sociaux ou encore dossiers de presse: les élèves ont mené à bout de bras de ce projet, de A à Z. "Ils étaient en totale autonomie afin qu'ils soient plus vite des acteurs professionnels opérationnels", confie Mme Secher.



Au cours de cette journée de samedi, différents ateliers seront proposés aux visiteurs, que ce soit sur le développement durable, le recyclage, des soins bien-être à base de produits naturels, ou encore des stands de dégustations et des rencontres avec les producteurs locaux.