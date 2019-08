St-Benoit: Des coups de sabre donnés en plein baptême

Le baptême aurait pu virer au drame ce dimanche à Saint-Benoît.



Un homme muni d'un sabre a fait irruption en compagnie de deux autres personnes dans une salle de réception et a assené à un individu deux coups de sabre. La victime a été blessée à la joue et au bras précise le JIR et a fait valoir 50 jours d'ITT.



Son pronostic vital n'est pas engagé.



Cette agression trouverait son origine suite à un ralé-poussé entre la victime et trois individus à l'extérieur de la salle des fêtes, précise le média.



Les trois hommes à l'origine de cette agression sont toujours recherchés par la gendarmerie.