Société St-Benoît : Décès de Pierrot Arnal, conseiller municipal

Par Regis Labrousse - Publié le Mercredi 15 Juillet 2020

"C’est avec une profonde émotion et beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès de Pierrot Arnal, survenu ce mardi.



Élu conseiller municipal de 2014 à 2020, il avait su être un homme de proximité, engagé et actif dans la vie locale. Ses convictions fortes et son sens aigu de l’intérêt général resteront dans la mémoire de tous.



Nos pensées vont à sa famille, ses proches et ses amis à qui nous adressons nos plus sincères condoléances."



