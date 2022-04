A la Une . St-Benoît : De jeunes pétrels de Barau et puffins reprennent leur envol

La SEOR a procédé ce samedi au lâcher de jeunes pétrels de Barau et de puffins depuis le site de la Marine, à Saint-Benoît. Par N.P - Publié le Dimanche 17 Avril 2022 à 18:24





Pour rappel, l'opération vise à sensibiliser le public à la pollution lumineuse et à la protection de la biodiversité. En effet, les pétrels, en danger d'extinction, se trouvent fortement désorientés par les lumières des villes lors de leurs envols au mois d’avril, c’est pourquoi il est recommandé de limiter les éclairages à cette période. Car une fois échoués, les oiseaux marins ne parviennent pas à redécoller à cause de leurs grandes ailes et de leurs pattes palmées. Ils risquent alors d’être victimes de prédateurs ou de collision.



Une cinquantaine d'oiseaux ont déjà été pris en charge par la SEOR depuis le début de la saison des envols.



Au-delà de préserver la biodiversité, l'extinction des feux revêt bien d'autres bénéfices : pour la santé des Réunionnais, pour la facture d'électricité, l'empreinte carbone, l'observation des étoiles... Autant de raisons de profiter du fénoir.



Si vous trouvez un pétrel échoué, voici la marche à suivre : ➔ Mettez-le dans un carton, dans lequel vous avez fait quelques trous pour lui permettre de respirer et placez-le dans un endroit au calme, à l’abri de la chaleur et du soleil, des chiens et des chats.

➔ Ne le nourrissez pas !

➔ Appelez au plus vite la SEOR au : 0262.20.46.65

