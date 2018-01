A la Une ... St-Benoît: Conflit à la cuisine centrale pour la nouvelle année Au 1er janvier 2017, c'est la Société Régal des Îles qui reprend les rennes de la cuisine centrale de Saint -Benoît.

La Sogeccir avait été écartée du marché en 2016 et la société Dupont Restauration avait pris le relais en urgence de la préparation des repas des écoles. En définitive, la société Régal des Îles a remporté le marché avec une prise de fonctions pour 2018. La CGTR commerce, distribution et services a publié un communiqué suite aux inquiétudes du directeur, Alex Moutoussamy, qui avait dénoncé des conditions de reprise de l'activité difficiles.



"Notre Fédération tient ici à remettre les pendules à l’heure, Monsieur Moutoussamy se plaint d’agressions et affirme ne plus pouvoir venir sur Saint-Benoit sereinement. Nous démentons formellement toute forme d’agression, physique ou verbale, sur la personne de Monsieur Moutoussamy.



Par ailleurs, en tenant de tels propos, le Sieur Moutoussamy remet en cause la capacité du Maire de Saint-Benoit à assurer la sécurité sur sa ville. Monsieur Moutoussamy affirme ne pas avoir en sa possession les informations sur les salariés de la cuisine centrale de Saint-Benoit, c’est archi‐faux, tous les éléments se trouvent dans le CSP et sont même consultables sur internet.



Par ailleurs, nous tenons a dénoncé l’attitude de Monsieur Moutoussamy qui ne cherche qu’à se débarrasser de toute présence syndicale au sein de la cuisine centrale de Saint Benoit. Ce monsieur se permet d’éviter toutes discussions portant sur la reprise des salariés, dans quel but ?



Notre Fédération a donné Mandat à Monsieur Patrick Lauret pour la représenter et défendre les intérêts des salariés dans le cadre de ce transfert, Monsieur Moutoussamy refuse catégoriquement de reconnaître le Mandat Fédéral. Dans quel but ? Monsieur Moutoussamy a eu une attitude insultante envers notre Mandaté et la Fédération exige des excuses publiques de la part de ce Monsieur.



Nous nous souvenons que trop bien du transfert des salariés de l’ex société Soprestiles vers la SARL Régal des Iles et nous nous souvenons surtout de l’après transfert !!!



Devant l’entêtement de ce monsieur à éviter toutes discussions sur la reprise des salariés, la Fédération a sollicité auprès de la DIECCTE une réunion de médiation, cela pour éviter le pourrissement de la situation" , précise Georges Caro, Secrétaire Général CGTR. L.G Lu 251 fois





