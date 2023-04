St-Benoit : Cinq appartements en proie aux flammes

Les secours sont intervenus ce samedi ce matin vers 9h pour un incendie rue Pierre Lagourgue à Saint-Benoit, dans le quartier de Bras-Fusil. Vingt sapeurs-pompiers ont été engagés pour venir à bout des flammes qui ont impacté cinq appartements. Le feu a débuté au premier étage avant de se propager au deuxième et au troisième.



Trois familles, soit trois femmes et une quinzaine d'enfants, sont à reloger, indique la gendarmerie, également dépêchée sur place. Le bailleur social SEMAC, le CCAS et l'élu de permanence sont mobilisés pour trouver des solutions de relogement.



Une enquête est en cours