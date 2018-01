St-Benoît: Cancrelats, moisissures, climatisations sales... La cuisine centrale insalubre

La cuisine centrale de Saint-Benoît est dans un sale état. C'est le désagréable constat qu'a fait Régal des Iles, (nouvel attributaire du marché public pour l’exploitation de la cuisine et la gestion de la restauration municipale de Saint-Benoît) une fois dans les lieux, l'accès ayant retardé par un conflit social. Une visite de l'unité de fabrication a été faite ce vendredi avec des agents de la mairie, en présence de la presse.



Patrick Pitou, nouveau directeur du site, n'a pas caché pas son désarroi face l’état d’insalubrité laissée par l’ancien occupant Dupont Restauration. "Nous avons été choqués de constater l’état de cette unité de fabrication, laissée par l’ancien prestataire (...) Les employés ne peuvent opérer dans de telles conditions- moisissures sur les plafonds et cloisons, nourriture laissée en état de décrépitude totale, marmites et climatisations sales, cafards sur le sol et des poubelles remplies", détaille-t-il.



Opérations colossales de nettoyage



Pour remettre la cuisine aux normes d'hygiène et de sécurité, Régal des Iles a fait appel à une société spécialisée pour le nettoyage et la désinsectisation. Le responsable de la société Hygitek, en charge du nettoyage et de la désinsectisation du site à Saint-Benoît, Monsieur Moutan-Viran, évoque des "opérations colossales de nettoyage au vu de la taille de la cuisine".