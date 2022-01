A la Une .. St-Benoît : Baignade interdite à Bassin Bleu

La commune de Saint-Benoît vient de publier un arrêté municipal afin d’interdire la baignade au Bassin Bleu. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 14 Janvier 2022 à 11:57

Le communiqué :



Le contrôle sanitaire effectué par les services de l’ARS, le 11 janvier 2022, au Bassin Bleu à Saint-Benoît a révélé une qualité de l’eau non conforme à la réglementation.



Par conséquent, la commune informe le public que la baignade y est interdite, à compter de ce jour et jusqu'à nouvel ordre.



"Les résultats du prélèvement de recontrôle permettront de lever le cas échéant cette interdiction des activités de baignade", indique l'Agence Régionale de Santé.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur