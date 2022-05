La grande Une St-Benoit : Alcoolisé, il tire en l'air pour mettre fin à une dispute

Un homme d'une soixantaine d'années a tiré trois coups de feu en l'air dans la commune de Saint-Benoit ce mercredi vers 14 heures. Il a été rapidement interpellé par les gendarmes dépêchés sur les lieux. Par Regis Labrousse - Publié le Mercredi 4 Mai 2022 à 18:25

Il est environ 14 heures lorsque trois coups de feux retentissent. Les gendarmes de la compagnie de Saint-Benoît sont immédiatement avisés et interviennent sur les lieux. Il apparait qu'un homme 64 ans, excessivement alcoolisé, a pris un fusil de calibre 12 et a tiré en l'air à trois reprises en raison d'un différend suite à un accident se passant en bas de chez lui.



Il est interpellé par les militaires qui procèdent ensuite à une perquisition à son domicile où se trouvent deux autres personnes également alcoolisées. Les gendarmes y trouvent le fusil, un sabre à canne et les trois douilles des cartouches tirées. Il a été placé en cellule de dégrisement en attendant de pouvoir être entendu sous le régime de la garde à vue.



Il devra répondre des faits de mise en danger de la vie d'autrui, acquisition et détention d'une arme sans autorisation.



