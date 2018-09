St-Benoit: Accidenté, il se fait agresser par deux frères fous furieux

Alors qu'il tente d'éviter un véhicule lui faisant une queue de poisson, un conducteur met un coup de volant et percute le trottoir. Sonné par le choc, il s'affale sur son volant afin de se remettre de sa peur. Soudainement, un jeune homme, Brian, surgit et le menace un couteau en main, prétextant qu'il a failli le renverser.



Non loin de là, un deuxième individu, Dimitri, armé d'un sabre, se rue également sur l'automobiliste. Il s'agit du frère de Brian venu le défendre. L'automobiliste réussit à s'enfuir et pendant que Brian le course avec son sabre, le frangin très énervé met le feu sur la banquette arrière de la voiture.



À la barre du tribunal de Champ fleuri ce lundi matin, la fratrie reconnaît les faits mais se défend de la raison de ce déferlement de violence. Selon eux, la victime, qui dormait sur son volant, a failli percuter Dimitri qui se trouvait à 1,19 mg/l d'air au moment des faits, soit 2,38 g/l de sang. Les deux enfants de coeur sont relativement bien connus des services de la justice. Brian le plus jeune, totalise 10 condamnations alors que son cadet Dimitri en a seulement 3.



Pas convaincu par leurs explications, la procureure, qualifiant ces actes de violences gratuites, note que l'alcool entraîne sans doute la paranoïa. Elle requiert 8 mois ferme pour Brian et 4 mois ferme pour Dimitri, assortis du maintien en détention pour les deux frères.



Le président, qui aura bien du mal à faire contenir la mère des prévenus agressant la victime présente dans la salle, condamne finalement Brian à 1 an avec maintien en détention et révoque un précédent sursis de 3 mois. Dimitri écope quant à lui de 8 mois avec maintien en détention et la révocation de 3 mois d'un précédent sursis.