A la Une .. St-Benoît: 60 excès de vitesse relevés au niveau du radar fixe détérioré de La Confiance

Comme chaque week-end, les forces de l'ordre ont mené différentes opérations de contrôles routiers sur les routes de l'île.



Côté gendarmerie, samedi matin, les motocyclistes de la brigade de Saint Benoît ont mis en place un contrôle de vitesse sur la RN 3 lieu dit "La Confiance", à l'endroit où le radar fixe est détérioré. Sur cette portion limitée à 50 km/h, soixante excès de vitesse ont été constatés. Plus tard, en agglomération de Sainte Marie, un automobiliste a cumulé plusieurs infractions : conduite sous emprise de l'alcool délictuelle, sous l'emprise de produits stupéfiants, en défaut de permis et sans assurance. Le véhicule a été placée en fourrière. "Ce délinquant de la route devra répondre de ses actes devant la justice très prochainement", prévient la gendarmerie.



Dans la nuit de samedi à dimanche, les motocyclistes ont assuré à plusieurs endroits de l'île des contrôles de conduites addictives, en agglomération de Saint Leu de 19 à 23 heures, dans le même créneau horaire à Rivière du Mat les Hauts et à Saint Gilles de 21 à 2 heures. Au total 10 conduites sous emprises de l'alcool et 3 conduites après avoir fait usage de produits stupéfiants ont été constatées par les motards. Huit automobilistes ont dû laisser leur permis de conduire aux gendarmes. À noter qu'un automobiliste contrôlé à la Rivière du Mat avec un taux d'alcoolémie délictuelle cumulait un défaut d'assurance. Son permis était non prorogé.



Côté Police, les huit opérations de sécurisation et de sécurité routière ont permis de relever 29 infractions dont 5 délits. 17 fonctionnaires ont été mobilisés à cette occasion.

Parmi les infractions constatées : une conduite sous l'empire d'un état alcoolique (taux compris entre 0.58 et 0.62 mg / l d'air expiré), un défaut d'assurance, trois défauts de permis de conduire, ou encore deux défauts de port de casque et trois défauts de contrôle technique.





Nicolas Payet







