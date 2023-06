St-Benoît : 17 conducteurs épinglés pour usage du téléphone au volant

Un contrôle routier a été mené ce lundi matin par les gendarmes de Saint-Benoit appuyés des effectifs de l’EDSR entre 7h30 à 10h.



Ce sont 49 infractions qui ont été relevées dans le centre-ville dont 21 non respect de stop, 17 téléphone, 2 défaut d’assurance, 4 non port de ceinture de sécurité, 1 véhicule équipé de vitres teintées non homologuées, 1 échappement modifié et 1 émission de fumée.