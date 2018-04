St-André: une case entièrement détruite par les flammes

Hier samedi, aux alentours de midi, dans le chemin Deschannets à Saint-André, une petite case a été victime d'un terrible incendie. La maison était occupée par une femme de 38 ans et ses cinq enfants. Par chance, ils ont tous pu s'extraire de l'habitation avant que le drame ne se produise.



En effet, la famille n'a rien pu sauver, les flammes ont tout emporté sur leur passage. Leur maison entièrement détruite, la famille devrait être prise en charge par la municipalité pour être relogée au plus vite.



La cause de l'incendie serait dûe aux feuilles et détritus qu'un des enfants faisait brûler dans le jardin. Le feu s'est très vite propagé à l'intérieur. Lorsque les pompiers sont arrivés, il était déjà trop tard pour sauver quoi que ce soit.