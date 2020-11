A la Une . St-André sous la menace d'un couvre-feu

Le Préfet de La Réunion vient d'annoncer que la commune de Saint-André avait dépassé le seuil critique de 150 cas de Coronavirus pour 100 000 habitants. S'il ne baisse pas, un couvre-feu pourrait être mis en place dès ce mardi. Par Baradi SIVA - Publié le Vendredi 13 Novembre 2020 à 18:39 | Lu 441 fois

Couvre-feu territorialisé



Un couvre-feu de 20h à 6h00 sera mis en place dans les communes où le taux d’incidence dépasse 150/100 000 pendant deux semaines. La commune de Saint-André pourrait être concernée dès le mardi 17 novembre.



Seuls les déplacements pour les motifs suivants sont autorisés durant le couvre-feu :

• exercice de l’activité professionnelle;

• soins et santé.

Les personnes doivent se munir, lors des déplacements hors de leur domicile, d’un document permettant de justifier leur déplacement.

Les attestations de déplacement peuvent être téléchargées sur l’application TousAntiCovid ou sur https://media.interieur.gouv.fr/attestation-couvre-feu-covid-19/



