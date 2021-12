Faits-divers St-André : les policiers font respecter le protocole sanitaire

Cet après-midi, les policiers de Saint-André, en présence du sous-préfet de Saint-Benoît, Michael Mathaux, ont contrôlé plusieurs commerces. Constatant un relâchement du protocole sanitaire et des gestes barrières de la part de la population, les forces de l'ordre ont veillé à leur application. Par Stéphane Pierrard - Publié le Mercredi 1 Décembre 2021 à 07:12

Une dizaine de fonctionnaires de police arpentent les rues de Saint-André, ce mardi après-midi. Les Saint-Andréens sont nombreux à croiser leur route. Les forces de l'ordre ne laissent rien au hasard et surveillent principalement le respect du port de masque. En règle générale, le retour du masque semble être adopté, hormis quelques récalcitrants qui n'échappent pas aux policiers. Préférant user de pédagogie, ils n'infligent pas systématiquement l'amende de 135 euros.





2140 cas de Covid en une semaine



Les commerces de la rue principale n'échappent pas à la visite des fonctionnaires de police. "Nous avons multiplié les contrôles des établissements recevant du public. Les policiers, comme les gendarmes, sont à même de mettre en demeure le responsable de l'établissement dès lors qu'ils constatent une infraction à la réglementation sanitaire. Le préfet, ou son représentant, est en mesure dans les 24 heures qui suivent de prononcer la fermeture de l'établissement", précise Michael Mathaux, sous-préfet de Saint-Benoît.



Si les commerçants reconnaissent qu'ils doivent de temps à autre endosser le rôle de policier, en rappelant aux clients de porter le masque, les protocoles sanitaires sont appliqués. "Depuis deux ans, on traine ça. Les gestes barrières commencent à rentrer dans les moeurs. On est habitué. Les gens portent le masque. Le gel hydroalcoolique est là", précise un commerçant qui redoute de devoir fermer son commerce pour cause de confinement.



Si La Réunion a connu une accalmie au niveau du Covid-19, les contaminations repartent à la hausse.

Les commerces de la rue principale n'échappent pas à la visite des fonctionnaires de police. "Nous avons multiplié les contrôles des établissements recevant du public. Les policiers, comme les gendarmes, sont à même de mettre en demeure le responsable de l'établissement dès lors qu'ils constatent une infraction à la réglementation sanitaire. Le préfet, ou son représentant, est en mesure dans les 24 heures qui suivent de prononcer la fermeture de l'établissement", précise Michael Mathaux, sous-préfet de Saint-Benoît.Si les commerçants reconnaissent qu'ils doivent de temps à autre endosser le rôle de policier, en rappelant aux clients de porter le masque, les protocoles sanitaires sont appliqués. "Depuis deux ans, on traine ça. Les gestes barrières commencent à rentrer dans les moeurs. On est habitué. Les gens portent le masque. Le gel hydroalcoolique est là", précise un commerçant qui redoute de devoir fermer son commerce pour cause de confinement.Si La Réunion a connu une accalmie au niveau du Covid-19, les contaminations repartent à la hausse. Pour la semaine du 20 au 26 novembre, la préfecture enregistre 2140 cas et un premier cas du variant Omicron a été identifié. Le taux d'incidence continue de grimper pour atteindre 250/100 000 habitants.