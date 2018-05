Faits-divers St-André: le meneur de la bagarre arrêté Une bagarre générale a débuté jeudi au coeur de la cité Fayard. Bien qu'une trentaine de personnes se soient battues, l'histoire serait à l'origine d'un jeune et d'un caïd. Les policiers intervenus sur place ont pu identifier l'un des meneurs de la rixe: un jeune aux nombreuses condamnations.

Une trentaine d'individus se sont pris aux tripes jeudi soir à la cité Fayard de Saint-André, devant une centaine de personnes spectatrices.



Cette rixe aurait débuté à cause d'un différend entre un jeune et un caïd, habitué des séjours en prison. Il aurait ainsi pris pour cible le jeune, sans en démordre. Des personnes ont fait le déplacement, certains depuis le centre-ville, pour prendre la défense du jeune.



Aux alentours de 20h30, des policiers sont arrivés sur place pour tenter de calmer le jeu. Malgré les nombreux jets de cailloux, aucun d'entre eux n'aurait été blessé. Ils ont ainsi pu identifier l'un des meneurs de cette rixe.



Un jeune garçon de 26 ans, vivant dans le secteur, a été intercepté vendredi après-midi. Ce dernier dispose d'un casier judiciaire déjà bien garni de diverses condamnations, notamment pour violence, vol et stupéfiants.



"À l’issue de sa garde à vue, le meneur présumé devrait être déféré au palais de justice pour répondre de ses actes", révèle le JIR. Charline Bakowski Lu 1731 fois





