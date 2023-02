Société St-André : fermeture nocturne de la RN2 vers Ste-Suzanne

Le CRGT annonce la fermeture de la RN2 entre Ste-Suzanne et St-André cette nuit.

Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 1 Février 2023 à 11:45

Le communiqué:



Sur la RN2 à Saint-André et Sainte-Suzanne, dans le cadre des travaux de création d’une station-service dans le secteur de Commune Bègue, la circulation sera interdite dans le sens Est/Nord entre l’échangeur de Petit Bazar et celui de la Marine, de 20h à 5h la nuit du mercredi 1er février.



Une déviation sera mise en place par la RN2002.



