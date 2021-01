A la Une . St-André et Bras-Panon : Levée des restrictions de consommation d'eau

Les élus de la communauté d'agglomération de l'Est de La Réunion ont détaillé la situation de la distribution en eau très fortement impactée suite à un incident technique qui a provoqué une pollution de l'eau par des hydrocarbures dans le réseau de distribution. Par Samuel Irlepenne et Baradi Siva - Publié le Vendredi 22 Janvier 2021 à 14:59 | Lu 493 fois

Les maires de la CIREST se sont réunis ce vendredi après-midi pour évoquer le dossier brûlant de la pollution constatée dans le réseau de distribution d'eau potable.



L'eau polluée par des hydrocarbures



Un incident technique s'est produit le 14 janvier dernier et des hydrocarbures se sont déversés dans le réseau. La consommation de l'eau potable au robinet a donc été interdite pendant environ une semaine. Cela a provoqué une forte pénurie d'eau pour Saint-André et Bras-Panon, cette dernière a été particulièrement touchée.



Soutien à la population et nettoyage des captages



Une opération menée par la CIREST a permis d'informer les usagers mais aussi et surtout de livrer 25.000 bouteilles d'eau par jour à Saint-André et 12.000 à Bras-Panon.



La CISE, Runéo, les mairies de Bras-Panon, Saint-André, l'ARS et la SPL Horizon Réunion ont été mobilisés pour gérer cette crise.



Ainsi, la sécurisation des captages jusqu'aux réservoirs ont permis d'évacuer la pollution avant un nettoyage des prises d'eau et des réservoirs.



"Tout cela n'a été possible que grâce au travail des services et à la coopération des maires", précise Patrice Selly, président de la CIREST.



Le retour à la normale



L'Agence régionale de Santé a soumis son avis au Préfet qui a signé aujourd'hui la levée des restrictions suite aux 3 actions menées par la CIREST et ses partenaires : nettoyage, contrôle et analyse. "Le retour à la normale a été observé et à compter de maintenant, l'ensemble des usages de l'eau est autorisé", ajoute le maire de Saint-Benoît.



Geoffroy Mercier, directeur de Runéo, détaille la crise : "Il s'agit de quelques litres d'huile par rapport à des millions de mètres cube d'eau. Mais il ne fallait pas utiliser de produits chimiques pour tout nettoyer mais réaliser des longues opérations de lavage car on agissait sur de l'eau potable."



Jeannick Atchapa, maire de Bras-Panon, se félicite de la mobilisation de sa municipalité : "La journée du 14 et la semaine qui a suivi seront mémorables. Nous avons été très réactifs, nous avons mis en place une cellule de crise immédiatement. Nous avons mobilisé deux entreprises privées. 4 camions-citernes. Le lendemain, nous avions 6 centres de distribution de bouteilles, 10 agents et 3 fourgons sur le terrain."



Le directeur de la CISE Réunion explique que cette crise a provoqué une perte de 200.000 euros pour la compagnie des eaux. Mais il ajoute que le préjudice est couvert par l'assurance.



Un temps d'analyse trop long selon Joé Bédier



Le maire de Saint-André a expliqué que 20.000 familles ont été impactées sur 4 quartiers de sa commune durant cette crise. Des agents municipaux en congés ont dû être rappelés pour gérer la situation.



"Je me pose une question sur la durée de retour d'analyse face à une situation grave. On doit se poser la question : Est-on en mesure de faire face à certaines crises avec une réaction rapide ? On est un département de presque 900.000 habitants à 10.000 kilomètres de la métropole et je découvre qu'on n'a pas la capacité de réaliser une analyse ! Ce n'est pas une accusation mais une question que je me pose à moi-même pour l'avenir", lance l'édile saint-andréen.



Rappel des faits



Pour rappel, c'est suite à un incident survenu en amont du captage de la ressource au Bras des Lianes, qui alimente les communes de Bras-Panon et de Saint-André, que la distribution d'eau avait été interrompue, l'eau étant devenue impropre à la consommation. Des traces d'huile avaient été en effet observées dans l'eau.



Un arrêté préfectoral avait même été pris le 15 janvier interdisant la consommation de l'eau distribuée dans les deux communes, sauf dans le quartier de la Ravine-Creuse à Saint-André.



