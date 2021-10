A la Une .

St-André compte une nouvelle centenaire

C'est un jour à marquer d'une pierre blanche pour Annecy Paleressompoullé (née Marimoutou) et sa famille. Née le 3 octobre 1921, elle fête en effet aujourd'hui ses 100 ans au domicile de sa fille au chemin Lefaguyés, entourée de ses proches. Une vie bien remplie pour Annecy, maman de 14 enfants, 18 petits-enfants, 9 arrières-petits-enfants et 6 arrières-arrières-petits-enfants. La neo-centenaire a également reçu la visite du maire de Saint-André, Joé Bédier, qui lui a remis un cadeau, un bouquet de fleurs et son diplôme des 100 ans. Belle et longue vie à Annecy !