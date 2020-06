A la Une ... St-André : Une page se tourne

Il y aura-t-il toujours un Virapoullé à la mairie de Saint-André après le scrutin de ce dimanche ? Après le retrait du maire sortant, Jean-Paul Virapoullé, son fils, Jean-Marie, semble bien parti pour lui succéder après son score du premier tour. Mais attention à un excès de confiance de la part du candidat de l'union de la droite, qui retrouvera face à lui le conseiller régional et élu de l'opposition saint-andréenne, Joé Bédier, bien décidé à renverser ce fief de la droite et des Virapoullé. Par Samuel Irlepenne - Publié le Dimanche 28 Juin 2020 à 05:00 | Lu 848 fois

Saint-André: Virapoullé, Bédier et Fruteau au second tour

Jean-Marie Virapoullé arrive en tête lors de ce premier tour des municipales avec 32% des voix, devançant Joé Bédier 24% et Eric Fruteau (ancien maire de la commune entre 2008 et 2014) qui récolte 17 %. Ce dernier, dont Joé Bédier a été le premier adjoint lors de sa mandature, a décidé de ne pas se maintenir pour le second tour, ne donnant aucune consigne de vote et laissant les deux premiers en découdre pour ce final.



Lors de cet entre-deux tours, Jean-Marie Virapoullé a su gagner le soutien de plusieurs têtes de liste et colistiers recalés du premier tour comme Ranjit Camalon (Le Vrai changement) ou encore de Serge Camatchy (Émergence Réunion), avec qui lui et son père Jean-Paul Virapoullé étaient en froid depuis plusieurs années. Des colistiers de Jean-François Ramassamy ont également rejoint la liste de JMV pour ce second tour.



En face, Joé Bédier, président de l'UDSA (Union des Saint-Andréens), bénéficiera du soutien du Parti socialiste mais aussi du maire du Port, Olivier Hoarau, mais pas du PCR, dont il a été pourtant un ancien secrétaire de section. Si aucune tête de liste du premier tour n'a rejoint le conseiller régional, des candidats des listes conduites au premier tour par Eric Fruteau, Jean-François Ramassamy, Serge Camatchy, Josette Vee ont décidé malgré tout de le rejoindre.



Les jeux restent ouverts. Jean-Marie Virapoullé arrive en tête lors de ce premier tour des municipales avec 32% des voix, devançant Joé Bédier 24% et Eric Fruteau (ancien maire de la commune entre 2008 et 2014) qui récolte 17 %. Ce dernier, dont Joé Bédier a été le premier adjoint lors de sa mandature, a décidé de ne pas se maintenir pour le second tour, ne donnant aucune consigne de vote et laissant les deux premiers en découdre pour ce final.Lors de cet entre-deux tours, Jean-Marie Virapoullé a su gagner le soutien de plusieurs têtes de liste et colistiers recalés du premier tour comme Ranjit Camalon (Le Vrai changement) ou encore de Serge Camatchy (Émergence Réunion), avec qui lui et son père Jean-Paul Virapoullé étaient en froid depuis plusieurs années. Des colistiers de Jean-François Ramassamy ont également rejoint la liste de JMV pour ce second tour.En face, Joé Bédier, président de l'UDSA (Union des Saint-Andréens), bénéficiera du soutien du Parti socialiste mais aussi du maire du Port, Olivier Hoarau, mais pas du PCR, dont il a été pourtant un ancien secrétaire de section. Si aucune tête de liste du premier tour n'a rejoint le conseiller régional, des candidats des listes conduites au premier tour par Eric Fruteau, Jean-François Ramassamy, Serge Camatchy, Josette Vee ont décidé malgré tout de le rejoindre.Les jeux restent ouverts.



Samuel Irlepenne Passionné d'histoire et de géopolitique, travaille depuis 2012 à Zinfos974 où je couvre les... En savoir plus sur cet auteur