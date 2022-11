Communiqué St-André : Une "journée du Colibri" au collège Terrain Fayard pour lutter contre le harcèlement scolaire

Le collège Terrain Fayard a organisé une "journée du Colibri" à l'occasion de la journée nationale de lutte contre le harcèlement à l'école, ce jeudi 10 novembre. Par N.P - Publié le Mercredi 9 Novembre 2022 à 10:21





Dans le cadre de la préparation de la journée anti-harcèlement qui aura lieu ce jeudi 10 novembre 2022, plusieurs actions sont proposées dans l’établissement :

étude de texte du colibri qui est porteur d’un message fort de solidarité et qui reste accessible à tous les élèves ;

fabrication de colibris en origami ;

activités artistiques : chanson, danse, affiches, concours de slogans.

Ce projet d’envergure implique toute la communauté éducative du collège. C’est pourquoi depuis près de deux ans le collège s’est engagé dans le programme PharE (plan de prévention contre le harcèlement à l’école) au niveau national institué par le Ministère de l’Education nationale, accompagné au niveau académique.



Ce programme s’est décliné à travers des actions concrètes qui ont porté leur fruit et les personnels en sont fiers. Dans chaque classe, des élèves volontaires ont été formés et nommés ambassadeurs de lutte contre le harcèlement.



Ce programme a permis de libérer la parole et les élèves osent désormais dénoncer et c’est une grande avancée. Les comportements ont changé pour les victimes et pour les anciens « harceleurs ». Il est nécessaire de rappeler qu’il s’agit de lutter contre ce phénomène qui est un véritable fléau de société.



Le collège Terrain Fayard s’est pleinement inscrit dans cette manifestation qui a mobilisé de nombreux élèves sur la sensibilisation contre le harcèlement. Au collège Terrain Fayard de Saint-André on préfère parler de « Journée du Colibri » au lieu de « Journée Anti-Harcèlement ». Tous les élèves ont fabriqué leur colibri, symbole de solidarité.Dans le cadre de la préparation de la journée anti-harcèlement qui aura lieu ce jeudi 10 novembre 2022, plusieurs actions sont proposées dans l’établissement :Ce projet d’envergure implique toute la communauté éducative du collège. C’est pourquoi depuis près de deux ans le collège s’est engagé dans le programme PharE (plan de prévention contre le harcèlement à l’école) au niveau national institué par le Ministère de l’Education nationale, accompagné au niveau académique.Ce programme s’est décliné à travers des actions concrètes qui ont porté leur fruit et les personnels en sont fiers. Dans chaque classe, des élèves volontaires ont été formés et nommés ambassadeurs de lutte contre le harcèlement.Ce programme a permis de libérer la parole et les élèves osent désormais dénoncer et c’est une grande avancée. Les comportements ont changé pour les victimes et pour les anciens « harceleurs ». Il est nécessaire de rappeler qu’il s’agit de lutter contre ce phénomène qui est un véritable fléau de société.Le collège Terrain Fayard s’est pleinement inscrit dans cette manifestation qui a mobilisé de nombreux élèves sur la sensibilisation contre le harcèlement.