St-André: Une fenêtre défectueuse envoie une enseignante et sa remplaçante aux urgences

À Saint-André, deux enseignantes ont été blessées coup sur coup par la même fenêtre. Le premier accident en classe a eu lieu mardi dernier, lorsqu'un vasistas en aluminium est tombé sur la tête de la maîtresse. Direction l'hôpital pour un traumatisme crânien.



"Vendredi on m'envoie comme remplaçante et quand j'ai tiré sur la corde pour ouvrir ce vasistas, il m'est aussi tombée sur la tête. Il n'y avait plus de système de sécurité", explique Jacqueline Joseph, pointant "la vétusté des écoles à La Réunion". Bilan : une journée aux urgences, un traumatisme crânien et 8 jours d'arrêt de travail.



"La mairie, prévenue dès le premier accident, devait faire les réparations mercredi. Aujourd'hui je souffre de fortes douleurs à la tête, au cou, aux épaules", décrit-elle. "La police me conseille de porter plainte contre la mairie."