St-André: Un quinquagénaire condamné à de la prison ferme pour son zamal en libre-service

Un père de famille, vivant à St-André, a écopé d'une peine d’un an de prison ferme pour vente de zamal.



La technique du quinquagénaire était bien rodée nous explique le Journal de l'île: les acheteurs venaient récupérer leur marchandise directement sous sa fenêtre "à des horaires bien précis, parfois même sans descendre de leur véhicule".



Lors de la perquisition du domicile, les policiers découvrent une soixantaine de rouleaux de zamal et plus de 3 000 euros en liquide.



En plus de sa condamnation, le prévenu a écopé d'une mise à l'épreuve et d'une obligation de soins pour son addiction au jeu.