La grande Une St-André : Un pollueur verbalisé et obligé de récupérer ses batteries usagées

La Brigade Intercommunale de l’environnement de la CIREST a localisé un homme qui avait jeté des déchets automobiles en pleine ville. Le responsable a été verbalisé et contraint de rapporter les détritus à la déchèterie. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 9 Juillet 2021 à 06:18

C’est un joli coup que vient de réaliser la Brigade Intercommunale de l’environnement (BIE) de la CIREST. Lundi matin, ils ont été alertés par des sentinelles concernant un dépôt sauvage à Saint-André dans le quartier de la Cressonière. Arrivés sur place, les agents de la BIE ont bien constaté la présence de nombreux déchets composés majoritairement de pièces automobiles, dont des batteries.



Après avoir réussi à localiser l’auteur des faits, les agents de la BIE, accompagnés d’officiers de police judiciaire, se sont rendus à son domicile hier matin. Le mis en cause a reconnu les faits.



Il a été verbalisé et a procédé immédiatement à la remise en état des lieux, sous le contrôle des agents de la BIE. Il aura fallu deux rotations en direction de la déchèterie pour remettre le site propre.



La BIE a profité de ce malencontreux évènement pour effectuer une distribution de flyers dans le quartier afin de prévenir tout comportement de ce genre et inciter la population à collaborer avec elle.











Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur