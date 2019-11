St-André: Un pistolet sur la tempe pour prouver son amour à son ancienne compagne

Ne supportant pas la séparation avec son ancienne compagne, la mère de ses enfants, l'homme a pointé un pistolet sur la tempe de cette dernière... alors qu'il était venu lui (re)déclarer sa flamme.



La scène s'étant déroulée dans la nuit de vendredi à samedi, tout le quartier a été réveillé sur cette drôle de manière de prouver son amour. Il a notamment déclaré "tout ce que je demande, c'est que quand j'aime, que l'on m'aime en retour".



Bien que marié religieusement, pour la famille de la jeune femme, cette histoire d'amour était vouée à l'échec. L'agresseur était d'ores et déjà l'auteur de violences conjugales.



L'homme a écopé de trois ans de prison, dont un an avec sursis. Il est également soumis à une mise à l'épreuve avec obligation de ne plus entrer en contact avec la victime. Il doit trouver un travail et ne plus détenir d'arme.



Alors que le jugement était prononcé, l'agresseur a aggravé son cas en déclarant, en arabe, à son ancienne compagne: "ça va se payer un jour!". Ces propos ont été pris en compte et ajouté au procès.