St-André: Un peu de sérénité retrouvée pour le vote du budget

Après la séance agitée du 20 juillet dernier, les débats autour du vote du budget 2020 de la commune de Saint-André se sont tenus dans une ambiance un peu plus sereine ce jeudi au gymnase de Cambuston. Une séance qui portait essentiellement sur le vote du budget primitif et la réélection des adjoints parmi les 25 affaires fixées à l'ordre du jour, tous validés. Un budget marqué par un maintien des excédent de près de 10 millions d'euros et de 2,6 millions d'euros d'épargne nette. Si les taux d'imposition ne bougent pas, le budget alloué aux associations connaît en revanche une baisse de près de 600 000 euros. Par Samuel Irlepenne - Publié le Vendredi 31 Juillet 2020 à 14:39





En présentant ses orientations budgétaires, Joé Bédier a indiqué que le "changement" promis lors de la campagne sera effectif et visible "dès cette année" et répondra "aux besoins immédiats de la population". Même s'il reconnaît qu'il a encore "du pain sur la planche". "Je ne suis pas un magicien, je ne pourrais pas réaliser tout ce qui n'a pas été fait pendant de très nombreuses années. Je veux bien qu'on se vante d'avoir fait des petites réalisations qui à mon sens sont des choses courantes", clame le nouvel homme fort saint-andréen.



Ainsi, ce budget principal d'un montant total de 144,39 millions d'euros (91 millions d'euros en dépenses de fonctionnement et de 53,4 millions d'euros en dépenses d'investissement) intégrera les opérations en cours ainsi que les projets envisagés par la nouvelle équipe municipale comme les travaux de rénovation des écoles, la réfection des voiries et trottoirs, mais aussi l'installation d'écobox pour les activités commerciales.



Pour l'opposition, les annonces faites par Joé Bédier ressemblent plus à un "mini-catalogue". "Vous êtes pris par le temps et nous ne vous contredirons pas sur ce point. Mais l'essentiel du budget correspond à la poursuite des actions que nous avons engagées cette année ce qui n'est pas précisé", pestent tour à tour les membres de l'opposition.



"Nous avons été élevés dans le mensonge"



"Pour construire un budget il faut au moins six mois, or nous avons eu à peine trois semaines. J'avais interpellé l'ex-maire de Saint-André, le préfet et la sous-préfète pour la tenue de conseils municipaux extraordinaires. Aujourd'hui lorsque M.Virapoullé interpelle le préfet pour un peu de chahutement, on lui répond. De mon côté aucune réponse. Je ne m'appelle pas Virapoullé malheureusement", a rétorqué Joé Bédier, bien décidé à faire changer les choses. "Ici à Saint-André, nous avons été élevés dans le mensonge. Il peut s'agir du préfet ou président de la République, il y aura Joé Bédier devant vous", prévient-il.



En effet, après la fin de séance houleuse de la dernière fois, deux plaintes avaient été déposées par l'opposition suite aux insultes reçues. Jean-Marie Virapoullé avait même écrit au préfet



Lors des débats autour du compte administratif 2019, Jean-Marie Virapoullé a salué gestion "saine" de l'ancienne mandature dont il faisait partie, "laissée à la nouvelle équipe". "L'héritage financier que nous laissons au nouveau maire, c'est près de 10 millions d'euros qu'il va pouvoir utiliser dans le cadre de ce budget 2020, avec une épargne nette de près de 2,6 millions d'euros. Les clignotants financiers sont au vert et nous laissons un bon bilan au maire", se félicite Jean-Marie Virapoullé.



Ce qui n'empêchera pas la nouvelle équipe de commander deux audits, un financier et l'autre sur l'organisation des services municipaux, "afin d'avoir une situation plus fine sur la situation financière réelle de la mairie". Sur l'excédent de près de 10 millions d'euros laissé par l'ancienne mandature, Joé Bédier a rappelé que la mairie devait près de 2 millions d'euros à son CCAS.



