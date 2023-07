La grande Une St-André : Un mineur séquestré et torturé pendant toute une nuit dans la forêt

Quatre tortionnaires présumés seront jugés devant la cour d'assises des mineurs en novembre prochain. Parce qu'il était "une balance" ou parce qu'il "dérobait des armes", ils ont fait vivre un enfer à une de leur connaissance frappée et brûlée au milieu de la forêt. Par Isabelle Serre - Publié le Jeudi 20 Juillet 2023 à 11:00

Le 28 juillet 2020, quatre jeunes hommes domiciliés à Saint-André faisaient vivre une nuit cauchemardesque à une de leur connaissance. Une nuit de torture dans la forêt avait été infligée à ce mineur qui était, selon ses agresseurs, "une balance" ou bien "parce qu'il avait dérobé des armes".



La victime terrorisée n'avait pas voulu porter plainte mais, devant les sévices qu'elle avait subis, le Centre hospitalier du Nord avait fait un signalement au parquet de Saint-Denis. Dans le dossier instruit par celui-ci figurent des clichés et des vidéos de certaines scènes très impressionnantes. Le mineur aurait en effet été ligoté, frappé pendant des heures et brûlé avec un briquet. Au petit matin, laissé dans un triste état par le quatuor, la victime avait été retrouvée sur la route par des passants alors que ses chaussures, son sac et son téléphone étaient restés entre les mains de ses tortionnaires.

Les quatre mis en cause seront jugés devant la cour d'assises des mineurs du 8 au 10 novembre prochain. Ils avaient entre 16 et 18 ans au moment des faits qui leur sont reprochés.



Ce mardi, tous ont comparu devant les magistrats de la chambre de l'instruction au motif que leur période de détention devait être prolongée jusqu'à leur procès selon la volonté du parquet général. Tous ont en commun une existence marginale à leur arrivée de Mayotte où ils sont tous nés. La défaillance parentale et des conditions de développement peu favorables à un développement harmonieux ont été évoquées au cours de l'audience. Tout comme des consommations élevées de produits stupéfiants. Le quatuor aurait reconnu les faits même si leurs versions restent variables.