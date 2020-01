St-André: Un jeune cambrioleur interpellé après avoir causé un accident

Il a été interpellé à l’issue d’une course poursuite et d’un accident.

Ce jeune homme de 19 ans a hier commencé sa journée par le cambriolage d’une maison à Cambuston. Il s’empare de bijoux d’une valeur de 300 000 euros et d’une BMW M5 rouge des propriétaires.



Alertés, les policiers repèrent rapidement la voiture volée. Une course-poursuite commence et prend fin quand le jeune voleur percute un autre véhicule. La berline rouge finit dans le fossé du Chemin Ravine Creuse, indique la presse écrite. La conductrice du véhicule percuté n’est heureusement que légèrement blessée.



Malgré une nouvelle tentative de fuite à pied, le jeune homme est rattrapé par les forces de l’ordre et placé en garde à vue. Le suspect est déjà connu défavorablement de la justice.