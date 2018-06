St-André: Un homme, blessé par balles à la Ravine-Creuse, transporté dans un état grave à l'hôpital de St-Pierre

Terrible fait-divers cet après-midi à Saint-André. Un homme âgé d'une quarantaine d'années a été la cible de tirs cet après-midi peu après 14h dans le quartier de la Ravine-Creuse, non loin du stade. La balle aurait traversé la mâchoire de la victime. La police est sur place pour calmer les esprits.



On ne sait pour l'heure le motif de cette agression particulièrement violente. Mais il semblerait qu'un différend entre la victime, accompagné de sa petite fille, et le tireur serait à l'origine de cette agression.



Pris en charge sur place par les secours, la victime, touchée à la tête et mise dans un coma artificiel, a été transportée dans un état d'urgence absolue à l'hôpital de Saint-Pierre.



Le tireur présumé, ainsi qu'une autre personne, ont été interpellés par les forces de l'ordre peu après 15h40.