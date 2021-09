A la Une . St-André : Un collégien tabassé par 3 jeunes déscolarisés

Lundi dernier, un jeune de 15 ans a été agressé par trois individus devant le collège Chemin Morin sur la commune de Saint-André. Par Regis Labrousse - Publié le Mercredi 22 Septembre 2021 à 17:33

Un adolescent de 15 ans a été frappé devant le collège Chemin Morin par trois autres jeunes parce qu'il a refusé de leur donner de l'argent. Blessé, il a été transporté aux urgences et s'est vu délivrer une ITT de 3 jours.



Après avoir enregistré une plainte, les policiers du commissariat de Saint-André sont parvenus à interpeller les trois suspects. Il s'agit d'adolescents âgés de 14 à 16 ans qui sont tous déscolarisés.



Les trois agresseurs présumés ont été placés en garde à vue. Celles-ci ont été prolongées et à leur terme, le parquet décidera des suites juridiques à donner à cette agression gratuite.



Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité