St-André: Un chauffard renverse un adolescent en vélo et prend la fuite

Ce samedi soir, aux alentours de 21 heures, un jeune garçon de 17 ans en vélo s'est fait renverser par un automobiliste au centre-ville de Saint-André.



Selon les dire de sa mère qui témoigne ce matin sur la radio locale, le choc a dû être violent: son fils a été projeté sur le pare-brise puis au sol et son vélo est cassé en deux. Elle témoigne que le véhicule devait sans doute dépasser les 50km/h autorisés sur cette route.



Cependant malgré la violence de l'accident, la personne au volant de sa voiture ne s'est pas arrêtée et a donc pris la fuite.



Ce sont les sapeurs-pompiers qui ont découvert et ainsi pris en charge le jeune accidenté. Bien qu'il n'ait que quelques blessures légères, il a été transporté à l'hôpital de Saint-Benoît.



La famille lance un appel à témoins pour retrouver l'auteur, qui devrait sans doute avoir le pare-brise de son véhicule fracturé.