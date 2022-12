St-André : Traitement des déchets carnés pendant la période des fêtes

La commune de Saint-André informe ses administrés que pendant la période des fêtes (cérémonies religieuses), un dispositif de récupération spécifique des déchets carnés et des encombrants est déployé.



A cet effet, vous pourrez entre le 2 au 4 janvier 2023 avoir accès à des bacs à déchets carnés (bacs gris) ainsi qu'à une benne spéciale pour les encombrants (sacs, cartons et autres). Ces éléments seront mis gratuitement à votre disposition en partenariat avec la collectivité intercommunale en charge des déchets, la Cirest.



- Lieu : Site de la pépinière communale au 1019 chemin Patelin RDM les Bas du 02 au 04 janvier de 7h00 à 16h00.



L'accès se fera par l'entrée chemin Patelin et non du côté de la RD47. Pour toutes informations complémentaires, vous pourrez joindre le service environnement au 0693 66 42 36.



Information importante: La station de traitement des déchets carnés n’accepte que les découpes de peaux de caprins n’excédant pas le format 30x30 cm.



Pour rappel : Il est interdit de jeter ou d'abandonner vos déchets dans la nature ou sur la voie publique. Vous risquez une amende pouvant aller jusqu'à 1500.00 € ainsi que la confiscation immédiate de votre véhicule. La municipalité vous remercie de votre collaboration et compte sur le civisme de tous les administrés pour garder la ville propre. La propreté urbaine est l’affaire de tous !