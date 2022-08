A la Une . St-André : Torse nu et armé d'un couteau en pleine rue, il frappe trois policiers

Par IS - Publié le Jeudi 25 Août 2022 à 16:00

Le 15 décembre 2021, l'intervention des policiers de Saint-André était requise aux abords du collège Joseph Bédier où une agression était soi-disant en cours. Sur place, les forces de l'ordre ne trouvaient personne, hormis Jean Sylvère C., torse nu et armé d'un couteau. Rapidement désarmé puis interpellé, l'individu de 42 ans s'était rebellé dans la voiture de police le ramenant au commissariat afin de l'entendre. Il avait proféré des menaces à l'égard du conducteur :"Je vais te retrouver avec mes cousins et je vais te tuer".



Mais la rébellion ne s'était pas arrêtée là. Le quadragénaire avait ensuite donné des coups de pied dans la nuque du même officier. Arrivé au commissariat, il s'était mis en garde face à ceux qui venaient le prendre en charge. Lors de sa mise en cellule, celui qui l'accompagnait avait reçu un coup de coude. Une policière avait aussi pris un coup de pied dans la jambe.

Il faut dire que le mis en cause était particulièrement alcoolisé. Cinq heures après son arrestation, son taux s'élevait à 1.40 g/l. "Sachant que l'on perd entre 0.10 et 0.15 par heure, vous imaginez son taux en milieu de matinée", s'est écrié le procureur.



À la barre du tribunal correctionnel ce jeudi, le quadragénaire donne de vagues explications auxquelles on ne comprend pas grand chose. À demi-mot, il reconnait avoir pris du Valium mélangé à de l'alcool, ceci expliquant cela. Mais en creusant dans sa documentation judiciaire, les magistrats se rendent compte que le mis en cause n'en est pas à son coup d'essai. "Vous avez déjà été condamné pour des faits similaires et vous étiez censé suivre des soins", assène la présidente de l'audience.



Six mois ferme ont été requis par le parquet pour des faits "inacceptables" suivis d'une "absence totale de remise en question".

Le tribunal a suivi cette proposition. La peine pourra être aménagée suivant l'avis du juge d'application des peines.