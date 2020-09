Faits-divers St-André : Quatre individus interpellés pour séquestration et actes de barbarie

Les faits évoqués font froid dans le dos d’autant que les raisons d’un tel déchainement de violence restent pour le moment floues. Par Christelle Boyer - Publié le Jeudi 10 Septembre 2020 à 09:32 | Lu 9999 fois

Fin juillet dernier, un jeune homme de 16 ans a été séquestré puis roué de coups de pied, de poing, mais aussi frappé avec un bâton. Des brûlures aux fesses ont été infligées avec un briquet, mais aussi des entailles sur d’autres parties du corps faites avec une arme blanche, décrit le Quotidien.



La jeune victime a ensuite été abandonnée devant chez des proches à St-André. Une enquête a été ouverte après signalement des médecins du GHER. 35 jours d’ITT ont été prescrits.



Hier, trois mineurs et un majeur ont été interpellés et placés en garde à vue. Tous sont déjà connus des forces de l’ordre. Selon les informations du journal, bourreaux présumés et victime viendraient d’un même quartier à Mayotte. Pour autant, les raisons de ce déchaînement de violence restent floues.



La vidéo des sévices infligés, filmée et diffusée sur les réseaux sociaux, a été transmise aux enquêteurs. Une information judiciaire pour séquestration, violences avec arme et actes de barbarie devrait être ouverte demain.