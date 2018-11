St-André: Pour une simple dispute, il envoie son frère à l'hôpital

Ce samedi aux alentours de midi à Saint-André, deux frères, apparement alcoolisés, ont commencé à se disputer.



L'aîné, âgé de 31 ans, a donné une forte claque à son frère, âgé de 26 ans. Tellement forte, qu'il a perdu l'équilibre et s'est tapé la tête contre le sol.



Ce dernier a été évacué en urgence et dans un état grave au CHU de Bellepierre à Saint-Denis.



La victime a notamment été prise en charge pour un traumatisme crânien et son état ne s'améliorant pas, son pronostic vital est engagé.



Il a dû par la suite être transféré vers le service neurologique du CHU de Saint-Pierre.



"Son frère s’est rendu de lui-même au commissariat de Saint-André où il a été placé en garde à vue. Les enquêteurs ont débuté l’audition des témoins et de la famille", confie le JIR.