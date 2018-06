St-André: Police et Gendarmerie mènent une opération de contrôle conjointe

Cette après-midi vers 16h, les forces de l'ordre ont effectué des contrôles routiers à Cambuston en zone police et sur la route menant à Salazie en zone gendarmerie . À ce titre, Christine Geoffroy, sous-préfète de St-Benoit, a permis la mise en place d'une opération conjointe entre la police et la gendarmerie. Le procureur de la République a également autorisé les perquisitions en cas de besoin.



D'ordinaire, les zones d'actions de chaque corps sont bien délimitées et séparées afin d'optimiser les moyens nécessaires à la sécurité et au maintien de l'ordre. Cependant les deux entités dépendent du ministère de l'Intérieur.



Le Commandant Dubuc Bertrand, chef du district police de St-André, voit en cette opération conjointe une avancée permettant d'optimiser les moyens sur le terrain alliant une synergie commune. Il s'agit également de montrer à la population que gendarmes et policiers travaillent de concert avec la même mission de sécurisation des citoyens et de la voie publique.



Le bilan de ces opérations est de neuf infractions relevées en zone police dont une conduite sans permis et sans assurance. En zone gendarmerie huit procès verbaux ont été dressés.