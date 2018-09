St-André: Peine confirmée pour le cambrioleur tortionnaire, condamné à 10 ans de prison

La peine a été confirmée. Présenté à la cour d'appel ce jeudi matin, Smaël Houmadi a écopé de la même condamnation qu'en première instance : 10 ans de prison.Le 21 avril 2015, il avait, accompagné d'un complice, cambriolé une habitation. Les deux hommes avaient trouvé une femme sur les lieux qu'ils ont torturé afin d'obtenir des informations sur les biens présents dans la maison. Munis d'un sabre, ils avaient mis le feu à l'habitation avant de s'enfuir.Alors que son comparse n'a jamais été retrouvé, Ismaël Houmadi était arrêté 4 jours plus tard confondu par le cameras de surveillance ainsi que ses tatouages. Il avait été placé sous contrôle judiciaire dans l'attente de son procès. Non présent le jour du jugement, il avait écopé d'une lourde peine à titre d'exemple de 10 années assorti d'un mandat d'arrêt."Seuls le sang froid et le courage de la victime ont limité la gravité des faits", a fait valoir la présidente de l'audience, soulignant au passage "l'absence d'évolution de conscience" du prévenu.