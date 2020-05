Société St-André : Opération d’enlèvement des carcasses de voitures dans la résidence Victoria

La police nationale était mobilisée ce matin pour une opération d’enlèvement des nombreux V.H.U. (véhicules hors d’usage) abandonnés dans le parking de la résidence Victoria, dans le centre-ville de Saint-André, comme elle l’indique sur sa page Facebook: Par Charlotte Molina - Publié le Jeudi 28 Mai 2020 à 11:42 | Lu 100 fois

Suite à la recrudescence des insalubrités, des cas de dengue et des abandons des véhicules hors d’usage sur la voie publique, des diagnostics en marchant étaient opérés sur le secteur du centre ville dans la résidence Victoria à Saint André en la présence des bailleurs sociaux, de la Police Municipale et des effectifs du Commissariat de Police de Saint André.





Après avoir constaté la présence de plusieurs véhicules abandonnés sur les différents parking face aux risques épidémiques de dengue, ces derniers étaient enlevés et mise en fourrière.





Suite à ces enlèvements de véhicules, les habitants se présentaient aux effectifs remerciant l’efficacité de cette action.





Les agents profitaient de cette présence afin d’effectuer un rappel des règles d’utilisation de la voie publique, des traitements des déchets ainsi que la lutte anti-vectorielle.



