St-André : "Noël dans la ville de Lumière" ce samedi 23 décembre

La Ville de Saint-André organise le samedi 23 décembre 2017, l’événement "Noël dans la ville de Lumière" une journée festive totalement gratuite qui aura lieu au sur la place de la mairie et centre-ville de 10h à 20h. De nombreuses activités sont mis en place pour que les petits puissent s’amuser.



Lors de cette journée festive, une parade sera organisée de la salle des fêtes à l’hôtel de ville. A l’occasion, des chars ont été créés dans le plus grand secret par les artistes indiens sur le thème des pirates, du carrosse de Cendrillon et du traîneau du Père Noël.



Rendez-vous à 18h devant le rond point du jet d’eau pour découvrir la parade qui sillonnera les rues du centre-ville jusqu’à la place de la maire et qui sera suivie d’un spectacle de lumière et d’un feu d’artifice.