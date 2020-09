Société St-André : Les élèves de Suzie Bomel retrouvent les bancs de l'école

Une centaine d'écoliers de cinq classes de l'école Suzie Bomel, située rue Leconte de Lisle à Saint-André, ont retrouvé ce vendredi les salles de classe. Une rentrée partielle faite en présence de la rectrice Chantal Manès-Bonnisseau et du maire de la commune Joé Bédier. La rentrée complète pour l'ensemble des élèves, environ 350 écoliers, se fera ce lundi. Par Samuel Irlepenne - Publié le Vendredi 11 Septembre 2020 à 11:17 | Lu 808 fois





Comme l'a rappelé la rectrice, avec la réouverture de l'école Suzie Bomel, "il n'y a plus aujourd'hui aucune école fermée à La Réunion". Une "belle nouvelle" pour Chantal Manès-Bonnisseau, qui se veut rassurante auprès des parents. "Envoyez vos enfants à l'école, nous faisons en sorte qu'ils soient protégés, scolarisés et instruits", a assuré la rectrice, rejointe par Joé Bédier.



"Comme l'a rappelé le directeur de l'école, toutes les conditions sont aujourd'hui réunies pour l'ouverture de Suzie Bomel. Cette école se trouve dans une zone d'éducation prioritaire et les enfants doivent être à l'école. Ils ont plus le besoin d'apprendre que les autres et je mettrai tous les moyens pour garantir leur sécurité, quitte à diminuer les dépenses sur d'autres postes", indique le maire de Saint-André.



Au vu de la circulation active du virus dans l'île, Joé Bédier a rappelé que les enfants "ne sont pas plus en sécurité dehors qu'à l'école".



Depuis le début de la crise, la municipalité a engagé une enveloppe de plus de 500 000 euros pour la mise en place de mesures dans sa lutte contre la covid : "ligne covid", mise en place d'ambassadeurs santé ou encore l'ouverture mercredi prochain d'un centre covid à Champ-Borne.



