St-André: Les deux cambrioleurs pensaient forcer la porte de chez-eux

Deux hommes avaient été pris en flagrant délit alors qu'ils tentaient de forcer la porte d'un appartement à Saint-André. Arrêté par les policiers, ils ont confié aux forces de l'ordre être persuadés qu'il s'agissait de leur domicile et que quelqu'un avait changé les serrures dans leur dos. Par Charlotte Molina - Publié le Mercredi 12 Août 2020 à 07:17 | Lu 745 fois

Les deux cambrioleurs pris en flagrant délit ce lundi à Saint-André pensaient en réalité forcer la porte de leur domicile. C’est en tout cas ce qu’ils ont confié aux policiers durant leurs auditions.



Âgés de 27 et 43, ils expliquent être convaincus que quelqu’un avait changé leur serrure. Mais il s’avère que l’un des deux hommes a récemment quitté l’hôpital psychiatrique où il était hospitalisé après avoir cessé son traitement. Le deuxième ne semblait pas avoir les idées claires non plus.



Ils auraient également indiqué faire partie des services secrets de la légion étrangère. Ils ont tous les deux été admis dans un établissement spécialisé en attendant que le parquet décide s’ils seront jugés, comme l’indique la presse écrite.



