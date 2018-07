St-André: Le violeur présumé placé sous contrôle judiciaire

Soupçonné de viols par deux jeunes femmes, un quinquagénaire de Saint-André a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire ce mercredi après son passage devant le juge des libertés et de la détention.



Clamant son innocence tout au long de son audition, l'homme a assuré être la cible d'un coup monté.



En plus de son contrôle judiciaire, le violeur présumé devra pointer tous les 15 jours au commissariat de St-André et a pour interdiction de rentrer en contact avec les plaignantes.