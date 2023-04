A la Une . St-André : Le dealer entend les policiers arriver et jette les stupéfiants dans les toilettes

Pris en flagrant délit de culture de zamal, un trentenaire médiateur de la ville sous surveillance pour d'autres faits devra s'expliquer prochainement devant la justice. Curieusement, il cachait des stupéfiants, des téléphones et des clefs dans des endroits insolites de son logement de Mille Roches (Saint-André). Par Isabelle Serre - Publié le Mercredi 26 Avril 2023 à 13:29

Ce mardi 25 avril, les policiers qui effectuaient une surveillance dans le cadre d'une affaire d'escroquerie à Mille Roches (Saint-André) ont découvert des plants de zamal sur la table du jardin du balcon du suspect. Vers 8h30, alors qu'il refusait de laisser l'accès son domicile aux forces de l'ordre, la porte a été forcée. Pendant qu'ils procédaient à l'ouverture, ces derniers ont entendu la chasse d'eau tirée à de nombreuses reprises.



Dans le réservoir des toilettes se trouvaient deux plaquettes de cannabis, dans le siphon du lavabo, 21 sachets de conditionnement et une clef. Poursuivant leurs investigations, les policiers ont découvert quatre morceaux de résine en sachet dans le salon ainsi que sept flacons vides de Rivotril. Dans le réfrigérateur, un téléphone a été retrouvé ainsi qu'un jeu de clés dissimulé dans un gâteau. Dans le congélateur, ce sont trois téléphones portables qui ont été saisis.

Se déclarant consommateur, le mis en cause a indiqué qu'il cachait tous ces éléments afin que ses amis ne les voient pas lors de leur visite. Aucune explication logique n'a pu être fournie concernant la cachette du frigo et du congélateur. À l'issue de sa garde à vue, le trentenaire qui s'avère être médiateur à la ville devra être déféré au parquet de Saint-Denis en vue d'un jugement rapide devant le tribunal correctionnel.