St-André : Le corps d'un homme calciné découvert dans un véhicule

Selon nos informations, une voiture presque entièrement brulée et un corps à l'intérieur calciné c'est la découverte qui a été faite au milieu de la nuit passée dans le secteur de Dioré à St-André. L'identité du malheureux n'a pas encore été confirmée mais elle devrait l'être dès le retour des résultats de l'autopsie et des analyses ADN qui vont être diligentées dans le cadre d'une enquête criminelle ouverte par le parquet de St-Denis.



Selon les premiers éléments, la piste d'un assassinat est envisagée ainsi que toutes celles qui pourraient mener à un éventuel auteur. Ce mardi, des proches d'un disparu publiaient un avis de recherches sur les réseaux sociaux ainsi que sur les ondes réunionnaises. Le lien avec cette disparition s'avère troublant. Plus d'informations à venir.