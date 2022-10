A la Une . St-André : Le chauffard joue aux auto tamponneuses et finit au tribunal

Ce mercredi, un individu déjà connu pour des faits similaires devra répondre de ses actes devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis. Le week-end dernier, il avait percuté plusieurs véhicules dont celui de la BAC de Saint-André avant de prendre la fuite sur la RN2. Par IS - Publié le Lundi 24 Octobre 2022 à 17:01

Repéré dans la circulation au sein de la commune de Saint-André pour sa conduite spectaculaire, un chauffard a fait l'objet d'un contrôle de police le week-end dernier.



Mais voyant qu'il s'était fait trop remarquer, l'individu déjà connu pour des délits routiers a préféré prendre la poudre d'escampette. Au passage, il a tamponné plusieurs voitures et notamment celle des policiers de la Bac de Saint-André qui est, selon les protagonistes, particulièrement esquintée.



Prenant la fuite sur la RN2, le mis en cause a été rattrapé in extremis au niveau de la sortie du Bourbier puis interpellé.



Il comparaitra ce mercredi dans le cadre de la procédure accélérée devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis qui pourrait lui faire regretter sa conduite d'autant qu'il conduisait sous l'effet des vapeurs d'alcool.