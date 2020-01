St-André: Le SDIS rend hommage à l'adjudant Jessy Eve, décédé en service l'an dernier

C'est en 1991 que Jessy Eve avait entamé son parcours de pompiers, en tant que volontaire, avant de devenir, 18 ans plus tard, professionnel. Au cours de ces 27 ans de service, le pompier a reçu deux médailles d'honneur et plusieurs lettres de félicitations. Il a également été nommé chevalier de la L égion d'honneur, à titre posthume.



Parallèlement plus de 180 distinctions seront remises aux sapeurs-pompiers et au personnel administratif du SDIS 974 (médailles de la sécurité intérieure, médailles d’honneur, lettres de félicitations du préfet et du chef de corps, médailles du travail…). Une partie a été remise hier à la caserne de Saint-André, l'autre se décernée mercredi au centre de secours de Saint-Leu.