St-André: La rentrée reportée à l'école Notre Dame de la Salette, un personnel de l'établissement testé positif

Dès ce lundi, des tests seront réalisés sur l'ensemble du personnel de l'école. Les parents seront tenus au courant de la reprise des cours par voie électronique. "Toutes les mesures sanitaires seront prises avant la rentrée pour que les enfants reprennent l'école dans des conditions sanitaires optimales" écrit l'école sur sa page Facebook.



Au cours de ce weekend, l'ARS a identifié une chaîne de transmission du virus au sein de deux familles dans la plus grande commune de l'est de l'île. "Il s'agit de cas importés suite à un retour de métropole et tous les membres de ces familles ont été clairement identifiés et isolés", explique la mairie.



À ce titre, un centre de dépistage covid sera mis en place ce mercredi 19 août dans la salle communale de Champ-Borne et le port du masque est d'ores et déjà rendu obligatoire sur le marché forain et ses abords.